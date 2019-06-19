ينال المتوج بالطبعة الـ 32 لكأس أمم إفريقيا-2019 بمصر، مكافأة مالية بقيمة 4.5 مليون دولار، بينما يتحصل منشط النهائي على مبلغ 2.5 مليون دولار، حسبما نشرته اليوم الأربعاء وسائل الإعلام المصرية.

وخلال النسخة السابقة بالغابون-2017، منحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" إلى الكاميرون المتوج بالكأس القارية مبلغ 3.5 مليون دولار، في حين تسلّمت مصر التي خسرت النهائي مبلغ 2 مليون دولار. أما منشطا نصف النهائي تحصلا على 1.5 مليون دولار.

وتدفع الهيئة الكروية القارية مبلغ 600 ألف دولار لكل المنتخبات الـ 24 المشاركة في دورة مصر-2019.

والتحق المنتخب الجزائري المتواجد ضمن المجموعة الثالثة رفقة السنغال، كينيا وتنزانيا، سهرة الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب تربص إعدادي لعشرة أيام بالدوحة، تخللته مواجهتين وديتين ضد بورندي (1-1) ومالي (3-2).

واضطر وفد المنتخب الجزائري إلى التوقف لمدة ساعة بمطار بيروت (لبنان) بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر منذ جوان 2017.