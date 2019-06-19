أعلن منتخبو ولاية تندوف المنضوين لحزب تجمع أمل الجزائر استقالة جماعية من صفوف هذا الحزب، وضم نص الاستقالة 19 منتخبا من المجلس الولائي وبلدية عاصمة الولاية.

لم يقدم إطارات الحزب أي تبرير لتأخير استقالاتهم من حزب تاج مقارنة بولايات أخرى التي عرف فيها الحزب نزيفا منذ حراك 22 فيفري، إلا أنهم اعتبروا في مقدمة البيان الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه أن هذا القرار يأتي تلبية لرغبة القواعد النضالية والوعاء الانتخابي الذي صوت لهذا الحزب في تندوف.

وذكر محررو هذه الاستقالة أنهم أول من استنكر التزوير في إشارة إلى المظاهرات التي عرفتها تندوف بعد كل من محليات وتشريعيات 2017 الذي اتهمت فيه الإدارة بالتزوير، والتي دفع ثمنها 28 شابا أدينوا بعد تلك المظاهرات الغاضبة بعد الإعلان عن النتائج وتقهقر ترتيب حزب تاج.

وقال موقعو البيان أن "هذا الحراك المبارك حرر كل الجزائريين من رموز العبودية والخنوع في وزج برموز هذا النظام في السجون".