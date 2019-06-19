قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن لويس إنريكي مدرب المنتخب الوطني استقال من منصبه لأسباب شخصية وسيحل محله مساعده روبرت مورينو.

وأضاف روبياليس: "إنه قرار اتخذه لويس إنريكي بنفسه ونحن ممتنون له. لدينا ذكريات مثالية معه. هذه مسألة شخصية لا تعتمد علينا. نعتقد أن هذا أفضل شيء يجب أن نقوم به".

وبات لويس إنريكي مدربا للمنتخب الإسباني في جويلية الماضي عقب خروج الفريق من كأس العالم في روسيا 2018 تحت قيادة المدرب المؤقت فرناندو هييرو عقب إقالة يولن لوبتيغي عشية انطلاق البطولة بسبب مفاوضاته للتعاقد مع ريال مدريد.

وتولى لويس إنريكي تدريب إسبانيا خلال مسيرتها في رابطة الأمم الأوروبية، حيث فشلت في بلوغ الدور نصف النهائي، وبدأ مشوار تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكنه عاد إلى بلاده قبل ساعات من المباراة الثانية أمام مالطا المضيفة في مارس الماضي لأسباب شخصية.

وتولى مورينو المسؤولية منذ ذلك الوقت، وظل لويس إنريكي غائبا عن المشهد بسبب ما وصفه الاتحاد الإسباني للعبة بأنه "مسألة عائلية ذات طبيعة ملحة".