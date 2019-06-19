قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن لويس انريكي مدرب المنتخب الوطني استقال من منصبه لأسباب شخصية وسيحل محله مساعده روبرت مورينو.

وأضاف روبياليس: "إنه قرار اتخذه لويس انريكي بنفسه ونحن ممتنون له. لدينا ذكريات مثالية معه. هذه مسألة شخصية لا تعتمد علينا. نعتقد أن هذا أفضل شيء يجب أن نقوم به".

وبات لويس انريكي مدربا للمنتخب الاسباني في جويلية الماضي عقب خروج الفريق من كأس العالم في روسيا 2018 تحت قيادة المدرب المؤقت فرناندو هييرو عقب إقالة يولن لوبتيغي عشية انطلاق البطولة بسبب مفاوضاته للتعاقد مع ريال مدريد.

وتولى لويس انريكي تدريب اسبانيا خلال مسيرتها في رابطة الأمم الأوروبية، حيث فشلت في بلوغ الدور نصف النهائي، وبدأ مشوار تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكنه عاد إلى بلاده قبل ساعات من المباراة الثانية أمام مالطا المضيفة في مارس الماضي لأسباب شخصية.

وتولى مورينو المسؤولية منذ ذلك الوقت، وظل لويس انريكي غائبا عن المشهد بسبب ما وصفه الاتحاد الإسباني للعبة بأنه "مسألة عائلية ذات طبيعة ملحة".