انتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس التصريحات الأخيرة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح من بشار.

وقال بلعباس "الواضح أن نائب الوزير قايد صالح لا يريد الاتعاظ فراح يزيد الطين بلة. بدوسه على سلطة الوزير الأول ورئيس الدولة، ولو أنها سلطة رمزية، مع أنه ما انفك يستخدمهما كواجهة لقيادة المرحلة ضد الإرادة الشعبية، فإنه منح لنفسه صلاحيات وسلطات غير دستورية. ففي كلمته الأخيرة قرر أنه بعد اليوم هو حاضر الجزائر ومستقبلها".