تم اليوم الأربعاء العثور على جثثي غريقين فيما لا يزال البحث متواصل على غريق ثالث بعدما فقدوا بمنطقة صخرية ممنوعة السباحة تقع ببلدية عشعاشة (ولاية مستغانم)، حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام، الملازم الأول محمدي منصور، أن "فرقة الغطاسين مدعمة بأعوان الإنقاذ لجهاز حراسة الشواطئ تدخلت في حدود الساعة الثانية ونصف اليوم الأربعاء بعد تلقيها لنداء مفاده فقدان ثلاثة أشخاص بالمنطقة الصخرية الواقعة على بعد كيلومتر واحد شرق شاطئ سيدي عبد القادر ببلدية عشعاشة".

وبعد العثور على جثثي غريقين (16 و14 سنة) وهما من عائلة واحدة قامت مصالح الحماية المدنية بتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لعشعاشة فيما لا يزال البحث متواصلا عن المفقود الثالث بالرغم من حالة هيجان البحر، يضيف السيد محمدي.

وكان جهاز حراسة الشواطئ سجل أول حالة غرق بسواحل ولاية مستغانم في 11 جوان الماضي بعد وفاة طفل (12 سنة) بالشاطئ المحروس الرمال (صابلات) ببلدية مزغران غرب مدينة مستغانم.