التزم مالكو مجمع الصحافة "الوقت الجديد" بالشروع في مفاوضات التخلي عن أصول المجمع لمستثمر جديد أو متعامل يريد شراء الدعائم الإعلامية التابع له.

وأفاد بيان عن المجمع، أنه بالنظر للصعوبات المالية التي يواجهها المجمع، فإن المؤسسة مطالبة اليوم باتخاذ إجراءات جذرية من شاكلة إيجاد مستثمر جديد، عليه افتكت المديرية العامة للمجمع التزام المالكين بتسهيل تحويل أصول المجمع والشروع في مفاوضات في أقرب الآجال بهدف ضمان مصالح العمال والحفاظ على المؤسسة.

البيان، الذي وقعه المدير العام للمجمع، عبروس أوتودرث، أكد أن إدارة المجمع بالتنسيق مع هيئة ممثلة للعمال، درست كل السبل لضمان عمل المؤسسة، بما فيها توحيد القناتين الإخبارية والعامة بهدف تقليص التكاليف، وإقرار نظام جديد للعمل، غير أن نية تقليص العمال المرافقة لهذه الخطة ثبت أنها بدون جدوى – يضيف ذات البيان -.

البيان أسهب مطولا في أسباب الوضع المالي الصعب الذي يعيشه المجمع الناجمة عن فترة طويلة من المتاعب المالية إلى جانب التهم القضائية التي طالت الرئيس المدير العام لمجمع "أو.تي.آر.أش.بي حدّاد"، علي حدّاد، وضع عمق منه سحب الإشهار العمومي من الدعائم الإعلامية التابعة للشركة.