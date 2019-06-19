طالب عمال جريدة الشعب، اليوم الأربعاء، برحيل المديرة العامة أمينة دباش، محملين إياها المسؤولية كاملة في التصعيد الأخير، بعدما تأكدوا من غياب أية نية لديها في الاستجابة للمطالب.

وندد العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية السادسة التي دامت أربع ساعات، بتهرب المديرة العامة من مسؤولياتها وتجاهلها لمطالبهم ونداءاتهم وصرخاتهم، رافعين شعارات "7سنوات بركات"، "بركات من الحقرة والتهميش"، "ديقاج"، "ارحلوا بفسادكم"، "عمال جريدة الشعب يطالبون بالتغيير"، "ثورة ضد الفساد في جريدة الشعب" و"أنقذوا جريدة الشعب من الرداءة"، كما عرفت الوقفة ملاسنات كبيرة بين العمال والمديرة العامة، مهددة أياهم بالطرد في حالة الذهاب إلى العدالة.

ويحتج عمال "الشعب" (صحفيون، تقنيون وإداريون وسائقون وأعوان أمن) منذ شهر تقريبا ضد الوضعية الكارثية التي آلت إليها اليومية تسييرا وأداء منذ 7 سنوات، وينددون أسبوعيا بالرداءة والفوضى التي تعيشها أم الجرائد الناطقة بالعربية في السنوات الأخيرة.