أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف" رسمياً توقيف جميع مباريات كأس أمم إفريقيا في مناسبتين، وذلك بسبب الحرارة المفرطة التي ستعرفها الأراضي المصرية، المستضيفة للنسخة 32 للبطولة، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.

وحسب "الكاف"، فإن المباريات ستتوقف في الدقيقة 30 ثم 75، وذلك تماشياً مع اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، والتي تشدد على ضرورة التوقف في حال الحرارة والرطوبة المرتفعتين، وتمكين اللاعبين من شرب الماء واستراحة قصيرة قبل استئناف اللقاءات.

وسبق لمجموعة من الاتحادات الكروية تنبيه "الكاف" من إمكانية تأثير الحرارة المفرطة على اللاعبين خلال مشاركتهم بكأس أمم إفريقيا، أبرزهم المسؤولون عن الكرة بتونس، وأيضا اتحاد بوروندي للعبة، خصوصاً وأن الحرارة قد تتجاوز سقف الـ40 في مجموعة من المباريات.