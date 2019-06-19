تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين صالح بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف أربعة أشخاص منهم ثلاثة طلبة في قضايا الغش في امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، باستعمال الوسائط الاجتماعية عبر المنظومة المعلوماتية.

القضايا المعالجة جاءت بعد فتح تحقيق بالتنسيق مع نيابة محكمة عين صالح حول وجود حالات غش بواسطة استعمال الهواتف النقالة على مستوى ثلاثة مراكز لإجراء الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا بالمقاطعة الإدارية بعين صالح.

التحريات التقنية التي باشرتها عناصر الشرطة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت الإشراف الدائم للجهات القضائية مكنت من توقيف 04 أشخاص قاموا بنشر وتداول مواضيع الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي، تم تحويل المشتبه فيهم إلى المقر مع مصادرة هواتفهم المستعملة في الأفعال المجرمة، بعد عملية الاستغلال التقنية تمت مواجهة المشتبه فيهم بجميع الأدلة الثبوتية، حيث أنجزت لهم ملفات قضائية وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.