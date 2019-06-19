استمعت مصالح الأمن المختصة بورقلة اليوم الاربعاء ، إلى رئيس بلدية عين البيضاء ، حول شبهات تتعلق بابرام صفقات مخالفة للقانون .

وجاء الاستماع لرئيس البلدية في اعقاب لجنة خاصة شكلها والي ورقلة واسندت إليها مهمة التحقيق في مشاريع وصفقات بالبلدية المذكورة ، وقالت مصادر مطلعة على القضية أن رئيس البلدية قضى 4 ساعات في مركز الشرطة في سياق التحقيق معه ، قبل أن يتم الافراج عنه.



إلى ذلك ، لا تزال بلدية عين البيضاء 7 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة ، مغلقة لزهاء شهرين من طرف مجموعة من المواطنين الغاضبين المطالبين برحيل رئيس البلدية والتحقيق في عدد من المشاريع التنموية .