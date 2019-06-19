أكد اللاعب الدولي الجزائري، يوسف عطال بأن المنتخب الوطني مطالب "بأن يفعل شيئا" في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمصر.

وصرح لاعب نادي نيس الفرنسي في حديث لمجلة "فرانس فوتبال" في طبعتها الأخيرة أن الأمر "يتعلق بغاية مثلى إذ من الضروري أن نفعل شيئا في مصر لأن لدينا فرصا وإلا فما فائدة التنقل". وأضاف ذات اللاعب قائلا إنه لا يجب "الغش أمام الشعب الجزائري فيما يخص الرغبة" في تحقيق نتيجة جيدة.

وتابع قوله إنني "أعلم بالنظر إلى مهاراتنا وإمكانياتنا أن ذلك مدهش لكون الجزائر لم تفز إلا بكأس إفريقية واحدة للأمم في سنة 1990" محذرا من أن الضغوط "موجودة" وفي هذا الظرف سيكون ذلك معرقلا". كما أوضح اللاعب السابق لفريق بارادو أن المهمة "تكمن في تحويل هذا التطلع إلى محرك ايجابي محفز" بما أن الفريق الوطني "يحظى بمدرب جيد".

وأشار في ذات السياق إلى أن "جمال بلماضي يتمتع بخبرة وتجربة كرة القدم الأوروبية والإفريقية كما يحيط جيدا بأداء اللاعبين الجزائريين" معربا عن افتخاره "بأن يكون محبوبا من الجزائريين". كما أكد اللاعب عطال أن هناك مواهب في الجزائر و"لا تنتظر إلا الاهتمام".

أما بخصوص مستقبله فقد أوضح يوسف عطال أن "هناك مصالح بالنسبة لي" مضيفا أنه يحترم ناديه (نيس) لكل ما قدمه له. وخلص في الأخير إلى القول "أعلم أنه نادي طموح وله أهداف وسنعلم فيما بعد ما الذي سيحدث، فجميعنا يريد اللعب في رابطة الأبطال والفوز بالألقاب وذلك مهم في أي مشوار رياضي وأنا أيضا لدي نفس الأهداف".