نشرت مصالح ولاية الجزائر في صفحتها الرسمية عبر فايسبوك، أن الوزير الأول نور الدين بدوي قد وافق على رفع التجميد عن ثلاث عمليات تخص دراسة إنجاز ثلاث مستشفيات في ولاية الجزائر.



المستشفيات بطاقة استيعاب تبلغ 120 سرير لكل واحد، و ذلك من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه مستشفيات الجزائر العاصمة، تبعا للطلب الذي تقدمت به ولاية الجزائر مؤخرا.

وحسب المنشور فقد شرعت المصالح التقنية لولاية الجزائر في إختيار الأرضيات الملائمة للانطلاق في تجسيد هاته المشاريع، أين سيستفيد سكان البلديات والمقاطعات الإدارية الواقعة في شرق وغرب الجزائر العاصمة من هذه المرافق الخدماتية الصحية، التي ستحقق توازنا في مجال التغطية الصحية بالنظر للكثافة السكانية التي تعرفها هذه المناطق من العاصمة.