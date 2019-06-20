اهتزت مدينة الجلفة، أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل نكراء ذهب ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر الذي تلقى طعنات بواسطة سكين على مستوى البطن والكلية توفي على إثرها في مصلحة الاستعجالات.

ووفقا لمصادر متطابقة، فإن الضحية كان متواجدا بحي العقيد محمد شعباني بمدينة الجلفة عندما باغته المسبوق قضائيا، الذي يبلغ من العمر 39 سنة وهو معروف لدى سكان المدينة بسلوكه العدواني، وطعن الضحية وفر هاربا إلى جهة مجهولة، و فور وقوع الحادثة فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة والبحث عن الجاني.