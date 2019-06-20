أقدم محام في الثلاثينات من العمر على الانتحار، حيث قام بمحاولة ذبح نفسه داخل مكتبه.

وأشارت مصادر عليمة لـ "الخبر"، أن هذا الأخير أغلق باب مكتبه على نفسه وحاول إنهاء حياته و لولا وجود عدد من الأشخاص داخل قاعة الانتظار الذين قاموا بتكسير الباب حيث وجدوه ينزف دما ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة، حيث أجرى له ثلاثة أطباء عملية جراحية دامت أزيد من 03 ساعات.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا المحامي الشاب لا يعاني من أي اضطرابات ومعروف بحسن سلوكه، في انتظار ما ستسفر عليه التحقيقات المعمقة التي أمر بها وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح الذي زار المحامي بالمستشفى.