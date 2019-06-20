شهد مركز امتحان شهادة البكالوريا بربار عبد الله ببلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، حالة اعتداء جسدي على موظف بمركز الإجراء من طرف مترشحين نظاميين بعد نهاية الامتحان ما تسبب في تحويله نحو مستشفى البويرة .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من معلومات، فإن الاعتداء سجل أمس عقب نهاية الامتحانات حيث منع الموظف التلاميذ من محاولة استعمال الغش، ما جعلهم يقدمون على الاعتداء عليه.

هذا وقد أصدرت مديرية التربية بيانا تدعو فيه إلى نبذ مثل هذه المظاهر كما دعت إلى استعمال حقها في المتابعة القضائية ضد من اعتدوا على الموظف.