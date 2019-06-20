سيتم اليوم الخميس إرسال مساعدة عاجلة تضم موادا غذائية وأدوية وأغطية نحو منطقة غات (ليبيا) عقب الفيضانات التي تضررت منها مؤخرا حسب ما علم لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية .

وتشمل هذه المساعدة الموجهة لمنطقة غات الليبية والمحاذية لمنطقة جانت (ولاية إليزي)، 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طنا و 18 طنا من المياه المعدنية و كميات من الأدوية و 2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين اثنين و 16 مضخة خاصة بالري.

وكانت ولاية إليزي قد شهدت مؤخرا فياضات قررت على إثرها الحكومة اتخاذ جملة من التدابير للتكفل بالمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية .

واتخذت هذه القرارات والتدابير خلال اجتماع وزاري مشترك عقد لهذا الغرض يوم الأحد الماضي برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي .

و من بين القرارات المتخذة تم إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات مع إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.

كما تقرر الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع إعداد دراسة حول انجاز ثلاث منشآت فنية (جسور) عند مدخل مدينة جانت وأجاهيل و إن أبربر.

و تضمنت هذه القرارات أيضا إعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية وإعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين جانت و برج الحواس إلى جانب إطلاق دراسة ومتابعة تهيئة ستة (6) وديان ثانوية (وادي إيفري، تسوين، بني وسكن، أغوم، تين ألكوم وأركين) على مستوى جانت.