توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بإقليم بلدية تيلاطو بولاية باتنة.

وأوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا، الملازم الأول حسان يحي الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الحادث المميت الذي شهده الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين مدينتي باتنة وبريكة نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين الأولى سياحية كان على متنها الضحيتان وهما شابان يبلغان من العمر 31 و32 سنة لفظا أنفساهما بعين المكان وسيارة أجرة للنقل الجماعي للمسافرين بين الولايات كانت تقل 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و63 سنة".

وتم إسعاف الجرحى بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية قبل نقلهم حسب درجة الخطورة إلى مصلحتي الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف ببريكة و مستشفى عين التوتة الذي حولت إلى مصلحة حفظ الجثث به جثتا الشابين المتوفيين.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث، يضيف الملازم الأول، الذي ذكر بتسجيل وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بإقليم ولاية باتنة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة جراء حوادث المرور.