نظم صباح اليوم العشرات من عمال وحدة بشار التابعة لشركة الأمن والحماية فرع سونلغاز، وقفة احتجاجية بوسط المدينة أمام شركة سونلغاز التوزيع الريفي، رافعين شعارات تحمل الجهة الوصية المسؤولية المتمثلة في المدير العام للأمن الداخلي "يا مجمع كف عن التلاعب في الحق المشروع والتمييز والتهميش المسلط على هذه الشريحة من العمال".

واعتبر عمال هذه الوحدة المعروفة اختصارا بـ"صاح" أن التلاعب بهذه الامتيازات يعد استهدافا وزعزعة لاستقرار المجمع، مضيفين في تصريح لـ"الخبر"، أن فرض التمييز والظلم ضد الفئة العمالية يخلق حالة من الاحتقان والغليان قد تنجر عنه تطورات لا يحمد عقباها.

وطالب هؤلاء بالتعامل بجدية لتفادي أي تطورات سلبية وهذا من خلال الاستجابة للائحة المطالب الاجتماعية والمهنية التي لم تعالج لحد الآن، ورفضهم القاطع للنسبة المقترحة الخاصة بمنحة التشجيع والمقدرة بـ 2.80 في المائة، التي تعتبر تمييزا واضحا بين فروع المجمع.