أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب اليوم الخميس ، بالجزائر العاصمة أن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان "تزويد كاف" بالكهرباء لكافة مناطق الوطن، خلال شهري جويلية وأوت القادمين.

وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت للمصادقة على نص قانون الأنشطة النووية المدنية، قال عرقاب:"قمنا بكل التحضيرات اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء خلال الصيف وإنتاج هذه الطاقة حاليا يكفي لتغطية الطلب (الوطني) بكل راحة".

ويقدر إنتاج الكهرباء حاليا بـ 20 ألف ميغاواط، حسب ما أكده الوزير، الذي أشار إلى أن الطلب المتوقع خلال الصيف 2019، في حال تسجيل ذروة في الاستهلاك وسط حرارة جد عالية، لن يتجاوز 15.6 ألف ميغاواط كحد أقصى لا سيما خلال شهري جويلية

وأوت.

وأضاف عرقاب أن مشاريع "كبيرة" في مجال نقل الكهرباء قد دخلت حيز التنفيذ مؤخرا إلى جانب تطبيق الوزارة لـ"خطة جديدة" لدعم شبكة التوزيع من خلال تشكيل فرق تدخل سريع عبر كل مراكز مجمع سونلغاز عبر التراب الوطني.

إضافة إلى هذا، تم تزويد الجنوب الكبير بعدد هام من محطات توليد الكهرباء كما تم تدعيم المحطات الموجودة عبر 33 مركزا في الجنوب.

وبخصوص تخوف البعض من استغلال الجزائر للطاقة النووية لأغراض سلمية و من انعكاساتها على البيئة و الصحة، أكد الوزير مجددا أن "الجانب البيئي سيراعى بشكل صارم".

و أضاف بأن "الجزائر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تتوجه لاستغلال هذه الطاقات كما أنها ترتبط بعلاقات جد حسنة مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال هذه الطاقة و على رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".