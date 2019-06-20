أقدم منتصف اليوم الخميس، شباب بين العشرينات والثلاثينات، على شل نشاط القطارات بين البليدة والجزائر العاصمة، بإضرام النار وسط طريق السكة، والتهديد بالانتحار حرقا بمحطة القطارات الرئيسية، لعدم تشغيلهم بمصالح المحطة، وتفضيل توظيف أشخاص غرباء بدلا عنهم، تم استقدامهم من مناطق بعيدة.

حالة استنفار قصوى شهدتها محطة القطارات الرئيسية بقلب المدينة، استدعت تدخل عناصر الأمن والإنقاذ، لأجل منع الشباب المحتجين بطريقة هستيرية، تنفيذ تهديدهم بالانتحار على الطريقة البوعزيزية حرقا.

واتضح أن المحتجين كان مطلبهم الحصول على منصب عمل، بمصالح المحطة، على اعتبار أنهم يقيمون بمحيط المحطة، ومنهم من لديه قريب يشتغل بالمحطة، إلا أن عملية التوظيف، تجري حسبهم تحت الطاولة و بانتهاج سياسية المحسوبية، وهو ما أغضبهم وزاد في حالة الاحتقان بينهم، خصوصا وأن شروط التوظيف تتوفر فيهم، وهم يريدون منصب عمل بسيط، يوافق مؤهلاتهم، و ليس منصب مسؤول.

تجدر الإشارة إلى أن حادث انحراف للقطار، وقع مساء أمس، عند النقطة المرورية بحدود محطة بني مراد، خلف إصابة راكبين.