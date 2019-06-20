أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد اليوم الخميس بالقاهرة عشية انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار) بدء من الدور ربع النهائي.

وقال رئيس الاتحاد القاري: "هذا مجرد تصرف احترازي. عندما تشاهدون مختلف الدول التي تستخدم (تقنية) الـ"فار"، ليس من الضروري التسرع في اعتمادها منذ البداية (الأدوار الأولى). إنها تقنية لا يستخدمها الكثير من الناس".

وأضاف: "في البداية، كان من المخطط استخدام التقنية في الدور نصف النهائي، ولكن أصرينا أن نمضي قدماً أبعد من ذلك، لذا قررت اللجنة التنفيذية أن تكون التقنية في الدور ربع النهائي، لكي تكون ناجحة".

ويأتي قرار اعتماد الـ"فار" بعد الجدل الذي أثير في مباراة الإياب للدور النهائي لرابطة الأبطال بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في 31 ماي الماضي.