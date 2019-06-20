خلف انفجار أنبوب غاز المدينة داخل مسكن إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى بحي 42 مسكن بعاصمة الولاية غليزان.

وقالت مصالح الحماية المدنية بأن وحدة القطاع قد تدخلت في حدود العاشرة والربع إثر ورود خبر انفجار أنبوب غاز المدينة داخل مسكن أثناء عملية صيانة وهذا على مستوى شارع الجمهورية حي 42 مسكن بعاصمة الولاية أسفر على ثلاثة مصابين بحروق من الدرجة الأولى وإصابات متفاوتة، قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتم نقلهم من طرف النجدة المتدخلة إلى مستشفى محمد بوضياف.

وقد سجلت خسائر مادية تتمثل في احتراق أثاث المنزل وتحطم سيارة كان مركونة داخله وكذا تحطم زجاج خمسة سيارات كانت مركونة في الخارج.