أثنى الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة على الناخب الوطني جمال بلماضي، معتبرا أن المقابلة الافتتاحية أمام كينبا هي المفتاح.

وقال بوقرة في حوار مع موقع "العربي الجديد" أن بلماضي هو رجل المرحلة نظرا للخبرات الكبيرة التي اكتسبها سواء كلاعب أو خلال تجاربه التدريبية، واصفا إياه بـ"المدرب الذي يمتلك كل مواصفات النجاح".

واعتبر بوقرة أن القائمة التي اختارها بلماضي لخوض الـ"كان" ضمت الأفضل، مطالبا اللاعبين برفع سقف الروح القتالية وعدم الاستهتار بالفرق المنافسة لأن الفرق التي تأهلت تسعى كلها لتحقيق نتائج جيدة.

وحول خطوط الفريق الحالي قال بوقرة: "خط الهجوم يعتبر أقوى الخطوط وهو يتميز بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال، وسيقود رياض محرز نجم مانشستر سيتي الكتيبة الهجومية، مع بغداد بونجاح الذي أحرز أكثر من أربعين هدفا، ويدعم هذا الثنائي يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي والذي تألق مع فريقه محلياً وفي دوري أبطال أفريقيا وقال بوقرة: "هذا الثلاثي يعتبر ورقة رابحة بيد المدرب بلماضي".

وأضاف المدرب الحالي لنادي الفجيرة: "مباراة كينيا الافتتاحية هي المفتاح، والفوز فيها ضروري لتحفيز اللاعبين ومنحهم طاقة إضافية لخوص الاستحقاق الثاني".