شهدت اليوم زيارة وزير السكن في حكومة بدوي، كمال بلحود موجة احتجاج شباب الحراك اعتراضا على زيارته وسط إقصاء متعمد من الوزير ووالي الوادي لوسائل الإعلام المحلية وحرمان المواطن من حقه في الإعلام.

في سابقة تاريخية لم تشهدها ولاية الوادي، تكتمت السلطات المحلية عن زيارة وزيرة السكن، كمال بلحود لبعض مرافق قطاعه وحرمت المواطن من حقه في الإعلام بإقصاء وسائل الإعلام المحلية من التغطية ناهيك عن تنظيم الزيارة في موكب محدود من السيارات منتصف النهار تحت درجة حرارة فاقت 40 درجة مئوية ويتنقل في شبه سرية حتى لا ينتبه أحد.

وحسب مصادر "الخبر" فقد تقررت عملية الإقصاء على مستوى ديوان وزير السكن وخلية اتصاله بالتنسيق مع والي الولاية حيث اكتفت الوزارة بتوجيه الدعوات مركزيا لوسائل الاعلام العمومية لضمان تغطية على المقاس والترويج لمشاريع القطاع، وكذا للحيلولة دون توجيه ممثلي وسائل الإعلام المحلية العارفين بخبايا القطاع ومشاكله أسئلة محرجة للوزير في ندوته الصحفية المنظمة بمنتجع الغزال الذهبي على غرار مشاكل التأخر الفاضح في مشروع سكنات "عدل" االمسجل سنة 2014، والخلط في أرقام السكن بين إعانات السكن الريفي والاجتماعي والقطع الأرضية الصالحة للبناء المقدمة للإعلام باعتبارها وحدات سكنية، ومشكل عدم تمكين نحو 5 آلاف مواطن من قطع أرضيهم للبناء ببلدية عاصمة الولاية منذ تسجيل العملية في سنة 2014 وغير ذلك من المشاكل التي يعرفها قطاع السكن.

بالتوازي مع ذلك قامت مجموعة من شباب الحراك بتنظيم حركة احتجاجية بمطار قمار اعتراضا على زيارة الوزير كما عرف موقع مشروع سكنات "عدل" بحي 19 مارس احتجاجا مماثلا وسط تعزيزات أمنية مشددة من طرف قوات مكافحة الشغب حيث رفع المتظاهرون الاعلام الوطنية ولافتات مرددين العديد من الشعارات منها المعبرة عن وحدة الشعب الجزائري " العرب والقبايل خاوه خاوه لا للفتنة" وأخرى ضد الوزير وحكومة بدوي منها " أحرار سوف يرفضون الوزير غير الشرعي" و " تسقط عدالة التلفون" و" ثورة الحراك ليست للبيع".