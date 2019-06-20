في قرار مفاجئ دخل لاعبو منتخب الكاميرون في إضراب جماعي اعتراضا على عدم حصولهم على مكافآت الصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن لاعبي منتخب الكاميرون أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة من انطلاق الطائرة المتجهة إلى مصر.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن قيمة المكافأة تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي "الكاف" على أنه يجب على كل المنتخبات المشاركة في البطولة الوصل قبل 5 أيام من المباراة الأولى لهم إلى البلد المستضيف .

ويدخل المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة بجانب كلا من منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو.