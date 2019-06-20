أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، عن جاهزية "الخضر" لدخول المنافسة الإفريقية، مؤكدا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في المقابلة الأولى.

وقال بلماضي على هامش الحصة التدريبية الثانية للمنتخب في القاهرة أن التحضير في الدوحة جعل اللاعبين لا يتفاجؤون بالحرارة التي وجدوها بالقاهرة، مؤكدا أن أجواء العمل مريحة ما جعل الكل يحضر بجدية.

وشدد بلماضي على أهمية المقابلة ضد كينيا، خاصة أن إحصائيات "الكان" تبين أن المنتخب عادة ما يتعثر في أول لقاء، مضيفا أن الفوز على كينيا سيجعل زملاء محرز يدخلون بقوة في المنافسة الإفريقية.

وجدد بلماضي تأكيده أن المنتخب سيدخل المنافسة من أجل الفوز بكل المقابلات، رغم أن الجزائر ليست المرشحة الأولى للتتويج نظر لوجود منتخبات أكثر جاهزية خاصة المشاركة في المونديال الأخير.