يفتتح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته العشرون الخميس المقبل في تونس والتي ستخصص للاحتفاء بخمسينية اتحاد إذاعات الدول العربية، وخصصت هيئة المهرجان احتفالية خاصة بالذكرى، واستدعت كوكبة من ألمع نجوم الشاشة والسينما العربية بينهم ممثلون وفنانون من الجزائر، وعدد من كبار الإعلاميين والكتّاب والمخرجين في الساحة الإبداعية العربية.

ويشارك التلفزيون والإذاعة الجزائرية في المهرجان الذي سيقام في الفترة الفترة ما بين 27 و30 جوان الجاري في مدينة الثقافة في تونس، وخصصت الدورة لأن تكون دولة فلسطين ضيف الشرف، حيث يعد تظاهرة إعلامية وفنية في العالم العربي وموعد يتجدد فيه لقاء المبدعين والمهنيين المنتسبين إلى القطاع السمعي البصري، والفاعلين في صناعة الصوت والصورة وفي تكنولوجيات الاتصال الحديثة.

وخصص المهرجان لهذا العام ندوة حول دور المنتظر للتلفزيونات والإذاعات العربية إعلاميا في إفشال صفقة القرن التي تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل فرضها لتصفية القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وهويته ومقدساته.

وسيقام خلال المهرجان وسوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية كفضاء لعرض وبيع أحدث الإنتاجات الإعلامية والفنية في المجالين المرئي والمسموع ، ومعرض تكنولوجي يتيح فرص الاطلاع على آخر المبتكرات في عالم التكنولوجيا المتقدّمة المتعلقة بالصوت والصورة، و يسجل هذا العام مشاركة واسعة للمؤسسات العالمية العاملة في مجال المحتوى التلفزيوني ،ومزوّدي الخدمات، وشركات الإنتاج ووكالات الأخبار والشبكات الخاصة والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الدولية الناطقة بالعربية.

تعقد خلال المهرجان ندوات وورشات مهنية لتطوير المعارف ومسابقات في الإبداع الفنّي والإعلامي، ومسابقات إذاعية وتلفزيونية مخصّصة للبرامج والأخبار تشارك بها الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الحكومية اضافة الى مسابقات موازية مخصّصة للبرامج والأخبار المنتَجة من قبل الشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة،وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والفضائيات الأجنبية الناطقة بالعربية.