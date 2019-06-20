سجل ترامواي الجزائر اليوم الخميس منذ 08 سا 44د إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا (13سا) اضطرابات في السير، بسبب اصطدام شاحنة خرسانة برواق الأعمدة في محطة الديار الخمس، حسبما أفاد به بيان لمؤسسة استغلال ترامواي الجزائر (سيترام).

و قد تم استبدال الخدمة بحافلات ايتوزا بين محطتي المندرين و الخروبة لضمان نقل المسافرين، يضيف نفس المصدر.

كما تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر/خروبة ودرقانة وسط/حي المندرين،إلى غاية استئناف الخدمة على كامل الخط على الساعة 13 سا 00 د، حسب بيان مؤسسة سيترام.