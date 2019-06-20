يجتمع سفير زيمبابوي في القاهرة اليوم الخميس مع لاعبي منتخب بلاده لإقناعهم للعدول عن قرارهم بمقاطعة المباراة الافتتاحية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 والمقررة سهرة الجمعة أمام مصر (البلد المنظم)، بملعب القاهرة الدولي على العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت الجزائر).

وأكدت تقارير صحفية أن هناك عدد من الاضطرابات بمعسكر منتخب زيمبابوي قبل ساعات قليلة من مواجهة مصر في افتتاح "كان-2019"، ويرفضون خوض اللقاء.

وأشارت أن بعض اللاعبين يرغبون في عدم خوض المباراة، لإخلال الاتحاد الزيمبابوي ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين قبل البطولة.



وأكد المنسق الإعلامي أن هناك اجتماع يعقد حاليا بين السفير واللاعبين من أجل إقناعهم على النزول للتدريبات وانهاء أزمة المستحقات خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن أجل خوض اللقاء أمام "الفراعنة" غدا.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى رفقة مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.