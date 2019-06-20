أقرت اليوم الخميس، لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عقوبات قاسية في حق المدير العام الرياضي لشباب قسنطينة طارق عرامة ورئيس نادي شبيبة القبائل شريف ملال على خلفية القضية التي اندلعت بين الطرفين بعد لقاء الجولة الأخيرة للبطولة بين اتحاد الجزائر و"السنافر".

وتمت معاقبة طارق عرامة بسنتين نافذتين ومنعه من ممارسة أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم مع احتمال إقصائه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي ومن جميع المنافسات. اما شريف ملال فعوقب بسنتين نافذتين ومنعه من ممارسة أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم مع احتمال إقصائه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي ومن جميع المنافسات.

وكذلك تمت معاقبة محمد إلياس مسير شباب قسنطينة بسنتين نافذتين ومنعه من ممارسة أي نشاط رسمي أو أي مهام متعلقة بكرة القدم.