يضطر زبائن البريد بولاية بسكرة للانتظار ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة في زمن القيلولة، أمام مراكز أغلقت أبوابها بفعل التوقيت الصيفي الجديد، فبعدما كان نظام العمل بفرقتين من الثامنة إلى الواحدة والنصف بعد الظهر ثم إلى السابعة، صار من السابعة إلى الواحدة ومن الرابعة إلى الثامنة مساء. موظفون قالوا بأن التوقيت في صالحهم وهم يتنعمون بالمكيف، لكنه لم يخدم المواطن، خاصة الطلبة ومنتسبي الجيش وقاطني القرى الذين يفضلون صرف مرتباتهم في ساعات الظهيرة بعد نهاية عمل باقي الإدارات. وكان من الأصلح ترك هامش تنظيم التوقيت للمدير الولائي لأخذ ما يراه مناسبا محليا في فصل الصيف.



