سجل متابعون وملاحظون لامتحانات شهادة البكالوريا في البليدة، على غرار بعض الولايات الوطن، ظاهرة انتشرت في مراكز الامتحان تخص بعض الممتحَنين الذي حظوا بعناية مميزة، إلى درجة لفتت انتباه زملائهم التلاميذ، ما جعلهم يتساءلون عن السر وراء كل ذلك الاهتمام والعناية الخاصة ومحاولات تقديم المساعدة بأي طريقة، وهو ما غاظ مترشحين خاصة أولئك الذين اجتهدوا منذ مطلع السنة في التحضير لهذا الامتحان المصيري.. البعض علق أن على أصحاب هذه السلوكيات أن يشملهم حراك الشارع ويطبق عليهم شعار ”يتنحاو قاع”.



