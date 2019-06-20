شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس الشعبي البلدي لمرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة للمصادقة على مداولة، عراكا وتبادلا للكمات بين أعضاء المجلس المجتمعين. وقد نال الرئيس السابق للبلدية في العهدة الماضية نصيبه من الضرب، لكونه طالب بضرورة تهديم البنايات التي تم تشييدها على الأرض الفلاحية لمنطقة بونعيم في المدخل الرئيسي للبلدية، والتي تعدى عليها مافيا العقار في هذه البلدية الساحلية، الأمر الذي لم يعجب ناهبي العقار، ما أدى إلى اختلاط الحابل بالنابل خاصة في هذه الأيام التي تعرف فيها البلدية تحقيقات تخص العقار.



