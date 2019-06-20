تحدى المترشحون الأحرار لشهادة البكالوريا في ولاية الطارف ظروف العزلة التي توجد عليها المراكز التي امتُحنوا فيها، والتي افتقدت لأي وسيلة نقل للوصول إليها ولم يكن يتوفر بقربها أي متجر لتناول وجبة الغذاء، واعتبروا أن هذه العوائق عمدية، باختيار مراكز معزولة عن أي مظهر للحياة رغم وجود مؤسسات تعليمية بالوسط الحضري يمكن لها أن تحتضن هذا الامتحانات. ووصف هؤلاء بكالوريا 1019 بأنه ”باك الحراك”، وأن تحديهم للظروف الصعبة مع النقل والجوع لاجتياز امتحانات البكالوريا استوحوه من الحراك الشعبي ومسيراته السلمية.



