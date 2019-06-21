عثرت فرق الغطس بعد ظهر أمس الخميس على جثة الغريق المفقود منذ مساء الأربعاء بسواحل بلدية عشعاشة بولاية مستغانم، حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

و أوضحت ذات المديرية أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر 11 سنة و ينحدر من ولاية مستغانم هلك غرقا بالمنطقة الصخرية الممنوعة السباحة بها و الكائنة على بعد كيلومتر واحد شرق شاطئ "سيدي عبد القادر" ببلدية عشعاشة (80 كيلومتر شرق مستغانم).

و سخرت مديرية الحماية المدنية لعملية البحث والانتشال التي دامت 24 ساعة، استنادا لنفس المصدر 65 عونا من بينهم 5 غطاسين محترفين مجهزين بوسائل البحث في الأعماق و زورقين مطاطيين.

و شملت عملية البحث التي مكنت أمس من انتشال طفلين آخرين (14 و 16 سنة) من نفس العائلة هلكا بنفس المنطقة عرض البحر و الشواطئ المحروسة و المناطق الصخرية المجاورة .

و جددت المديرية الولائية للحماية المدنية دعوتها للمصطافين بتفادي التوجه إلى المناطق الصخرية و الخطيرة و الممنوعة السباحة بها و احترام التعليمات الخاصة بجهاز حراسة الشواطئ و خاصة عندما تكون حالة البحر لا تسمح بالسباحة و كذا مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالتوجه للشواطئ دون مرافق أو مع غرباء.

و سجل جهاز حراسة الشواطئ بمستغانم إلى غاية يوم الخميس هلاك أربعة أطفال غرقا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 سنة ثلاثة منهم بالمناطق الممنوعة وحالة واحدة فقط بشاطئ محروس ببلدية مزغران .