مستغانم: العثور على جثة الغريق المفقود بسواحل عشعاشة
عثرت فرق الغطس بعد ظهر أمس الخميس على جثة الغريق المفقود منذ مساء الأربعاء بسواحل بلدية عشعاشة بولاية مستغانم، حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.
و أوضحت ذات المديرية أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر 11 سنة و ينحدر من ولاية مستغانم هلك غرقا بالمنطقة الصخرية الممنوعة السباحة بها و الكائنة على بعد كيلومتر واحد شرق شاطئ "سيدي عبد القادر" ببلدية عشعاشة (80 كيلومتر شرق مستغانم).
و سخرت مديرية الحماية المدنية لعملية البحث والانتشال التي دامت 24 ساعة، استنادا لنفس المصدر 65 عونا من بينهم 5 غطاسين محترفين مجهزين بوسائل البحث في الأعماق و زورقين مطاطيين.
و شملت عملية البحث التي مكنت أمس من انتشال طفلين آخرين (14 و 16 سنة) من نفس العائلة هلكا بنفس المنطقة عرض البحر و الشواطئ المحروسة و المناطق الصخرية المجاورة .
و جددت المديرية الولائية للحماية المدنية دعوتها للمصطافين بتفادي التوجه إلى المناطق الصخرية و الخطيرة و الممنوعة السباحة بها و احترام التعليمات الخاصة بجهاز حراسة الشواطئ و خاصة عندما تكون حالة البحر لا تسمح بالسباحة و كذا مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالتوجه للشواطئ دون مرافق أو مع غرباء.
و سجل جهاز حراسة الشواطئ بمستغانم إلى غاية يوم الخميس هلاك أربعة أطفال غرقا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 سنة ثلاثة منهم بالمناطق الممنوعة وحالة واحدة فقط بشاطئ محروس ببلدية مزغران .