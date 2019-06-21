تم فتح تحقيق قضائي في تبديد أراضي غابية ببلدية حنين الساحلية (على بعد 70 كلم شمال عاصمة الولاية)، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

هذا التحقيق الذي تم الشروع فيه بعد بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يخص العديد من المسؤولين بأملاك الدولة و مسح الأراضي و محافظة الغابات و بلديات و دوائر حنين و الرمشي وغيرهم من إطارات الولاية و المجلس الشعبي الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن استنزاف غابات حنين بدأ منذ عام 2012 و استمر حتى يومنا هذا، لافتا إلى أن هذه التجاوزات مست حوالي 25 هكتارا. و بالإضافة إلى ذلك هناك قضية أخرى تتعلق بتبديد الأراضي العامة يجري التحقيق فيها. و يتعلق الأمر بحي بوحناك بالمنطقة المعروفة باسم "غزة". العقار المعني بمساحة تتجاوز 70.000 متر مربع و هو ملكية تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب).

و ذكر المصدر بأنه تم بناء ما يقرب من 200 فيلا و مسكن على هذا العقار يستفيد أصحابها من خدمات المياه والغاز والكهرباء. وسيتم الاستماع إلى العديد من المسؤولين في سياق هذه القضية على غرار مديرة سابقة لمديرية مسح الأراضي و رؤساء سابقين لبلدية المنصورة فضلاً عن موظفين بالولاية ودائرة المنصورة و غيرها من المديريات .

وعلاوة على ذلك أشار وكيل الجمهورية إلى أنه تم استدعاء الوالي السابق لتلمسان الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية سيدي بلعباس والرئيس السابق لدائرة المنصورة الموجود حاليًا في بومرداس بالإضافة إلى مدير ''كناب'' تلمسان للاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية.