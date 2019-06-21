وصلت مساء اليوم الجمعة دفعة جديدة من أنصار "الخضر" إلى مطار القاهرة الدولي.

صنع أنصار المنتخب الوطني صورا رائعة عند وصولهم لمطار القاهرة الدولي بأهازيجهم المعتادة التي أطلقوا العنان منذ أن حطت رحلة اليوم بمدرج المطار.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي سيحضر الحفل الافتتاحي ليغادر بعدها إلى مالي لحضور بطولة إفريقيا للمبارزة، كما شوهدت الممثلة سهيلة معلم التي قالت في تصريح لـ"الخبر" إنها جاءت للقاهرة في إطار عمل غير أنها ستتابع اللقاء الأول للمنتخب الوطني ضد كينيا سهرة الأحد.