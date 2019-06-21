سيقدم فريق شبيبة القبائل طعنا أمام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمحكمة الرياضية إثر العقوبة التي تقررت في حق النادي ورئيسه شريف ملال، حسبما أعلنته مديرية النادي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى مساء أمس الخميس بتيزي وزو.

وأوضح ملال ومحاموه خلال ندوة صحفية أنهم سيقدمون طعنا لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمحكمة الجزائرية للنزاعات الرياضية والمحكمة الرياضية الدولية ضد العقوبة التي اتخذت في حق النادي ورئيسه من طرف لجنة الانضباط للرابطة الوطنية لكرة القدم.

وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم قد نشرت على موقعها مساء أمس الخميس العقوبات المتخذة في حق رئيسي شباب قسنطينة عرامة طارق وشبيبة القبائل شريف ملال بتوقيفهما سنتين من كل نشاط في كرة القدم مع اقتراح شطبهم مدى الحياة وأيضا خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريقين الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد قال شريف ملال "سنطعن لدى لجنة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمحكمة الإدارية الرياضية" منددا بـ"التحامل" على شبيبة القبائل مستشهدا بالرأي العام الوطني على "المضايقات العديدة" التي تعرض لها النادي.

وأضاف ان "هناك إرادة لكسر، ليس شريف ملالي بل شبيبة القبائل وهذا أمر خطير لأن الشبيبة خط أحمر" مؤكدا "إصراره على الدفاع عن نفسه ضد العقوبة ومحاربة آفة الفساد التي تنخر كرة القدم الجزائرية".

ووجه أصابع الاتهام للربطة الوطنية والاتحادية الوطنية لكرة القدم التي "ضربت كل القواعد عرض الحائط " مشددا على أنه "لن يسكت وسيدافع بكل الوسائل القانونية" .

ومن جهته اعتبر دفاع النادي أن "شريف ملال لم يقم إلا بشكوى إزاء شكه في الفساد خلال مقابلة (شباب قسنطينة- اتحاد العاصمة).

وقال الأستاذ دكال سفيان "نتحدى أي كان جلب دليل أن ملال اقترح الأموال" مضيفا أن "كل الإجراءات القانونية ستتخذ للطعن أمام الهيئات المختصة ابتداء من الأحد المقبل" معتبرا أنه "من غير المنطقي وغير المقبول فرض نفس العقوبة على الضحية والمتهم" منددا "بالحكم المزودج" الذي اتخذ في حق شبيبة القبائل.

وبخصوص المادة 119 من قانون الاتحادية الرياضية لكرة القدم الذي استندت عليه لجنة الانضباط للحكم في هذه القضية قال الأستاذ دكال أنها " لاغية وباطلة" لأنه لم يتم المصادقة عليها أبدا خلال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

"هي مادة مكتوبة فقط ولم يتم أبدا المصادقة عليها. ولتكون قابلة للتطبيق يجب أن يصادق عليها وأن ترسم لجميع النوادي ولم يتم هذا الأمر بالنسبة لهذه المادة" حسب ذات المتحدث الذي أكد أن" النادي مصر على خوض المعركة القانونية إلى النهاية".