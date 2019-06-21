كشفت مديرية الأمن الولائي لبومرداس اليوم لـ"الخبر" أن مصالح الشرطة تمكنت من توجيه أكبر ضربة لمروجي المخدرات، حيث تمكنت من حجز 6 قناطير و10 كلغ من المخدرات كانت على متن شاحنة.

وحسب مديرية الأمن الولائي لبومرداس فإن العملية تعتبر من أهم عمليات مكافحة المخدرات، حيث وبناءا على معلومات تفيد بوجود شحنة كبيرة من المخدرات على متن شاحنة بالطريق السيار الاربعطاش - خميس الخشنة، تحركت الشرطة وتم توقيف الشاحنة عند منعرج بلدية الاربعطاش خميس الخشنة بالطريق السيار وتم تفتيشها بدقة ليتم العثور على المخدرات مخبأة بأحكام داخل علب.

وتم حجز المخدرات من نوع الكيف المعالج وحجز الشاحنة والقبض على عنصرين من الشبكة في حين يتواصل التحقيق بأمر من نيابة محكمة خميس الخشنة.