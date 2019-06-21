وصلت مساء اليوم الجمعة قافلة مساعدات إنسانية جزائرية عاجلة لسكان منطقة غات الليبية والتي تم تسليمها على مستوى المركز الحدودي البري تين ألكوم على بعد 230 كلم شرق الولاية المنتدبة لجانت.

وتأتي هذه القافلة الإنسانية في إطار تجسيد الجزائر لقيم التضامن مع سكان غات الليبية المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر على غرار ولاية اليزي والولاية المنتدبة جانت.

وأشرف على تسليم هذه المساعدات الإنسانية التي وصلت الى جانت أمس الخميس على متن 6 طائرات عسكرية من الحجم الكبير إلى الوفد الليبي، الذي يقوده رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل طوارق ليبيا حسين لكوني محمد على مستوى المركز الحدودي، والي اليزي عيسى بولحية بحضور ممثلين عن السلطات العسكرية والمدنية والمجتمع المدني للبلدين.

وتشمل هذه المساعدة 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طن و18 طن من المياه المعدنية وكميات من الأدوية و2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين اثنين و16 مضخة خاصة بالري وخيم وأغراض أخرى.