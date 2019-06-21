تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، تزكية لعباطشة سليم، أمينا عاما للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعهدة مدتها خمس سنوات، خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد الذي تربع على المنصب لـ22 سنة كاملة.

وقد تمت تزكية الأمين العام الجديد للاتحاد خلال أشغال المؤتمر الـ13 للمركزية النقابية، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، والتي شهدت مشاركة أزيد من 500 مندوب يمثلون هياكل الاتحاد عبر الولايات، من بينهم ممثلين عن الفدراليات الوطنية لمختلف القطاعات المهنية.

لعباطشة وهو من مواليد 1967، متحصل على شهادة جامعية في الإعلام الآلي، وكان أمينا عاما للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية منذ سنة 2011، وكان قد تقلد عدة مسؤوليات نقابية حيث بدأ عمله النقابي منذ التسعينيات.