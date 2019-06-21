كشف إيريك أوما مدافع منتخب كينيا لكرة القدم، عن الحماس الشديد الذي يعيشه لاعبو المنتخب الكينيي قبل مباراتهم الافتتاحية أمام نظيره الجزائري بعد غد الأحد، في كأس أمم إفريقيا (مصر 2019)، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى 19 جويلية المقبل.

وأكد أوما - في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الكيني - أنه يقدر احترام منتخب بلاده لمنافسه الجزائري في مباراة الأحد، إلا أن منتخب كينيا لن يكون منافسا سهلا، وسيتطلع لبدء البطولة بشكل إيجابي.

وقال أوما "المعنويات في المعسكر مرتفعة، مصممون ومتشوقون للمباراة، نتطلع لتطبيق ما ننفذه خلال التدريبات في مباراة بعد غد وهناك منافسة شرسة بين اللاعبين لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية وهذا شيء جيد للمنتخب الكيني".