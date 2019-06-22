قبل 24 ساعة من دخول المنتخب الجزائري المنافسة الرسمية لكأس إفريقيا للأمم 2019، يتواصل تدفق مشجعي “الخضر” على مطار القاهرة الدولي ليخلقوا بالمناسبة أجواء مميزة في أرض الكنانة شابتها للأسف بعض التجاوزات أساءت بشكل مباشر لصورة وسمعة هذا الجمهور..



من العاصمة إلى عنابة مرورا بمڤرة والجلفة وباتنة وسطيف العشرات من مشجعي الخضر تواجدوا في نفس رحلة مبعوثي “الخبر” إلى القاهرة عبر الخطوط الجوية الجزائرية، من المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين إلى مطار القاهرة الدولي أكثر من 3 ساعات استغرقتها الرحلة، انصب فيها الحديث على المنتخب الوطني وامتد من وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي حتى الممثلة الشابة سهيلة معلم التي أكدت في حديثها لـ”الخبر” بأنها لن تضيع فرصة تواجدها بمصر لأغراض مهنية من أجل التنقل يوم غد إلى ملعب الدفاع الجوي لحضور الخرجة الأولى لأشبال جمال بلماضي أمام منتخب كينيا لتشجيع “الخضر”، وإلى جانبهم قريبها عدلان ڤديورة، على عكس الوزير برناوي الذي سيكتفي بحضور حفل الافتتاح أمس قبل أن يعود مباشرة إلى الجزائر ومنها إلى مالي لمتابعة ما وصفه عشقه الأول رياضة المبارزة مع بطولة إفريقيا لهذه الرياضة في مالي، حتى وإن كان شغفه بكرة القدم يبقى كبيرا هو الذي تحدث لـ”الخبر” مطولا عن مغامراته منذ سن التاسعة مختلف الملاعب الجزائرية من أجل مناصرة فريق القلب مولودية الجزائر. ومع اقتراب موعد الوصول لمطار القاهرة الدولي ارتفع حماس المشجعين وتعالت الأهازيج، وتحولت طائرة الإيرباص 330 لما يماثل أحد مدارج الملاعب الجزائرية مع ترديد المشجعين لأغاني وأهازيج الخضر ومعها بعض أغاني الأنصار ذات الطابع السياسي “بابور اللوح” “لاكازا ديل مورادية” وغيرها، أغاني امتزجت لاحقا بأهازيج النسوة وصل صداها لغاية المطار وكانت فرصة لأعوان الملاحة والأمن المصريين لتوثيق تلك المشاهد الاستثنائية عبر كاميرات هواتفهم النقالة.



مشاهد رائعة أساءت لها للأسف مشاهد يندى لها الجبين لمشاجرات بين جزائريين هنا بمصر كتلك التي طبعت الحصة التدريبية ليوم أول أمس ما بين أحد صحفي القنوات الخاصة الذي اعتدى بالضرب على أحد مشجعي “الخضر” المعروفين وتسبب له في نزيف، وكل هذا تحت أنظار أعوان الأمن المصريين، تبعها مشهد شجار آخر وشتائم واتهامات كان أبطالها مناصرين غاضبين على قرار غلق أبواب ملعب التدريبات في بترو سبورت من جهة، ومناجير الخضر حكيم مدان ومسؤول الأمن عن المنتخب ومعه أحد المناصرين الذي سمح له بالدخول من جهة أخرى، في مشهد مؤسف آخر وجب الوقوف عنده وعند هذه السلوكات المشينة والمسيئة لسمعة الجزائر ككل هنا في مصر.



إسماعيل بن ناصر يستأنف التدريبات

عرفت الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التي احتضنها ملعب بترو سبورت، أمس، عودة متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر للتدريبات الجماعية بعد انقطاع تسببت فيه إصابته خلال مباراة مالي الودية، الحصة اليوم ستكون للإشارة على ملعب المباراة الدفاع الجوي ويسبقها صباحا الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي.



