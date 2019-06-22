انتشلت وحدات الحماية المدنية بتنس (55 كلم شمال الشلف) جثة شاب من الشاطئ الصخري سيدي مروانK حسبما افادت به أمس الجمعة مصلحة الإعلام بالحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام، ملازم أول محمد مساعدية، أن مصالح الحماية المدنية تلقت نداء نجدة في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء من طرف رفقاء الغريق (20 سنة) الذي ينحدر من حي الشرفة ببلدية الشلف حيث تدخلت الوحدات المختصة للبحث عنه.

وتمكنت فرقة الغطاسين التابعة لذات المصالح من انتشال جثة الغريق في حدود الساعة السابعة مساء ليتم إجلاؤها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف بتنس.

وتشهد ولاية الشلف هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وإقبالا معتبرا على مختلف الشواطئ بما فيها غير المسموحة للسباحة حيث تدعو في هذا الإطار مصالح الحماية المدنية إلى تفادي السباحة في الأماكن الممنوعة.