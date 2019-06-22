بلغ سعر سلة خامات أوبك 95. 63 دولارا نهاية الأسبوع مقابل 21. 62 دولارا المسجل يوم الأربعاء الماضي، حسبما أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الأنغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الإكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة الجمعة مرتفعة حيث بلغت 43 .57 دولار في لندن بارتفاع 36 سنتا مقارنة بجلسة إغلاق الخميس.

وفي نيويورك، ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لعقد أوت 75 سنتا لتصل إلى 20. 65 دولار للبرميل عند التسوية. وقفزت أسعار النفط أكثر من 5 بالمائة يوم الخميس حيث بلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 24. 64 دولار للبرميل. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 92. 56 دولار للبرميل بارتفاع 9. 5 بالمائة.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق جيوسياسي خاص مع التوترات التي تعرفها العلاقات الأمريكية الإيرانية.

وحسب بعض المحللين فإن أسعار الخام ترتفع بفعل تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية تقول الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وبذلك تتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد هجومين على ناقلتين قرب مضيق هرمز وهو عنق زجاجة لإمدادات الخام.

وفي هذا السياق، قالت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس الماضي إن مضيق هرمز يبقى أهم مكان للعبور بالنسبة لمبادلات البترول.

وأضافت إنه في 2018 ، بلغ متوسط التدفق االنفطي 21 برميل يوميا ما يعادل 21 بالمائة من الاستهلاك العالمي للمتنجات البترولية.

من جهة أخرى تبقى الأنظار موجهة إلى الاجتماع الوزاري السادس لدول الأوبك وحلفائها على رأسهم روسيا و الذي تم تأجيله رسميا إلى بداية يوليو المقبل في فيينا و ينتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق القائم بشأن دعم أسعار النفط خلال هذا اللقاء.

يذكر أن منظمة أوبك اتفقت في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2. 1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان أوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها وينتهي الاتفاق هذا الشهر.

كما تبقى الدول المشاركة في اتفاق التعاون ملتزمة به حيث كانت نسبة الامتثال الإرادي لاتفاق خفض الإنتاج قياسية إذ بلغت 168 بالمائة شهر أفريل الفارط.