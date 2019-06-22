قال رياض محرز نجم المنتخب الوطني، إن مباراة الجزائر أمام كينيا لن تكون سهلة، خاصة أن المنتخب لن يسبق له اللعب مع هذا المنتخب، مشيرا إلى أنهم كلاعبين شاهدوا عددا من مباريات منتخب كينيا واستعداده جيدا لهذه المباراة بقوة.

وأوضح أن محاربي الصحراء سيركزون على كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد فقط، مشيرا إلى أن هناك ضغطا كبيرا عليه لأنه يلعب باسم الجزائر، ويسعى أن يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب، وأن مصلحة فريقه أهم عنده من أي لاعب في المنتخب.

ورفض محرز، التعليق على مستوى محمد صلاح، مع منتخب مصر أمس، أمام زيمبابوي، مشيرا إلى أنه مشغول فقط بمنتخب الجزائر فقط. وشدد على أن قيادته للفريق كقائد تلقي عليه مسؤولية كبيرة جدا.