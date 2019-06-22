أكد أليو سيسي مدرب منتخب السنغال احترامه لمنتخب تنزانيا منافسه في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، محذرا لاعبيه من قوة الجزائر بقيادة رياض محرز وبراهيمي.

وقال سيسي في المؤتمر الصحفي للقاء: "لن نتهاون في مواجهة تنزانيا، فنحن نحترمهم كثيرا وسنتعامل مع اللقاء بكل جدية".

وأضاف عن الجزائر: "منتخب الجزائر منافسنا في المجموعة قوي للغاية ولديهم لاعبون على مستوى عالٍ، أبرزهم رياض محرز، براهيمي الذين يصنعون منتخبا قويا، لكن ذلك لن يرهبنا وأثق تماما بلاعبي فريقي".

وأضاف سيسي إن عودة جمال بلماضي إلى المنتخب تقوي الجزائر، وهي تتقدم في الخفاء، مشيرا إلى أن محاربي الصحراء مرشحون للتتويج بقوة اللاعبين.

وتلعب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم الجزائر وتنزانيا وكينيا، وتبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخها.