نددت إدارة فريق اتحاد الجزائر، اليوم السبت، بالأخبار التي تداولتها الصحافة الوطنية، واصفة إياها ب"مغلوطة" والمتعلقة بديون النادي التي ادعت أنها بلغت 4 ملايير دينار جزائري.

وأوضح بيان للجمعية العامة للشركة الرياضية لاتحاد الجزائر على الصفحة الرسمية للنادي "الإعلان عن أن الفريق مدان بـ400 مليار سنتيم (4 ملايير دينار) يعتبر خطأ مهنيا هدفه المساس بالجانب المعنوي والرياضي والمالي لاتحاد الجزائر".

وأضاف البيان "هناك عدد من المقالات الصحفية كتبت بنوايا مبيتة للإضرار بالفريق من خلال نشر معلومات مغلوطة، سيما المتعلقة بالديون المترتبة على الشركة الرياضية للنادي".

وعلى هذا الأساس، توضح الجمعية العامة لمساهمي الشركة الرياضية للفريق أن حساباتها "تخضع إلى القوانين المعمول بها وتم تسليمها إلى كل المساهمين والهيئات التابعة للدولة".