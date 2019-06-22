نجح منتخب أوغندا في الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 جويلية المقبل.

وسجل هدفي أوغندا اللاعب باتريك كادو في الدقيقة 14 ثم عزز النتيجة ايمانويل اوكوي في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أوغندا المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن مصر التي فازت في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف على زيمبابوي.